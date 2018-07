Bufala fest, pizza con formaggi filiera

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Quattro formaggi di Bufala per una pizza che celebra i prodotti tipici della Campania e della filiera bufalina. E' la "Pizza dei leoni", presentata a Napoli dal pizzaiolo Giuseppe Ferranti in occasione del Bufala Fest, che chiude oggi sul lungomare di Napoli dopo 11 giorni di gusto e spettacolo. La ricetta nasce dalla collaborazione tra Fratelli La Bufala e il caseificio salernitano Podere dei Leoni: sulla pizza ci sono ricotta di bufala, mozzarella di bufala, mozzarella affumicata di bufala e cialda di caciobufala in crosta. "L'idea - spiega lo chef pizzaiolo Ferranti - è quella di accostare tra loro sapori e consistenze diverse che esaltino i latticini di bufala. Il gusto delicato e la consistenza cremosa della ricotta sposa perfettamente la sapidità della mozzarella e la callosità della mozzarella affumicata, il tutto incorniciato da riccioli di cialda di cacio bufala croccante".