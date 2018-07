Stelle a Capri, da Bono a Hugh Jackman

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 13 LUG - Folla di star a Capri per questo weekend: l'ultimo arrivo a tarda sera ieri è stato quello del leader degli U2 Bono Vox. La rock star, dopo aver cenato al ristornate Aurora, è stata ripresa con scatti e video postati sui social. Poche ore prima nello stesso ristorante nel centro storico di Capri aveva cenato l'attore australiano Hugh Jackman, famoso per le sue interpretazioni di Wolverine nei film sugli X Men.

In queste ultime ore a fare tappa a Capri anche Rod Stewart, un altro mito del rock internazionale, giunto sull'isola con la moglie Penny Lancaster, a bordo del mega yacht Lumiére. Infine tra gli ospiti stellati che hanno scelto Capri per una breve vacanza anche l'attore Michael Chiklis, famoso per l'interpretazione de «La Cosa» ne i Fantastici 4 e per il suo ruolo di detective in diversi polizieschi americani, che insieme alla famiglia ha fittato una villa a Tiberio e si sta dedicando alla scoperta dell'isola anche via mare.