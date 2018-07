Incidenti lavoro: morto 32enne a Polvica

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Tragedia sul lavoro nel Pastificio Ferrara a Polvica di Nola, in provincia di Napoli, dove un operaio di 32 anni, Aniello Bruno di San Felice a Cancello (Caserta) ha perso la vita; il lavoratore, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, è rimasto stritolato, quasi inghiottito, dal macchinario per imballaggi dove prestava servizio.

Sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Nola; è stata aperta un'indagine. Sul caso interviene il segretario generale della Cisl di Caserta, Giovanni Letizia. "Ancora una volta un lavoratore perde la vita sul posto di lavoro. Si allunga così la lista tragica dei morti sul lavoro nella nostra provincia mentre continua quella degli incidenti sul posto di lavoro e quelli cosiddetti 'in itinere' che colpiscono i lavoratori mentre si recano al lavoro. Questa tragica sequenza deve finire. É indegno che in un Paese civile, in un grande Paese industriale, ci debbano essere persone che non possano tornare a casa per il solo fatto di andare a lavorare".