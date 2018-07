Basket: Varese ingaggia ala Scrubb

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Un altro tassello per la Openjobmetis Varese, che ha ormai quasi completato l'organico in vista del prossimo campionato di basket di serie A. Oggi la società varesina ha annunciato l'ingaggio di Thomas Scrubb, ala di 198 centimetri, classe 1991, canadese di nascita ma di passaporto britannico. Scrubb ha giocato nella scorsa stagione ad Avellino, risultando tra l'altro il migliore tiratore da tre punti del campionato con il 53,3% di realizzazione dall'arco. In precedenza, aveva avuto esperienze in Finlandia e in Germania.

In più occasioni ha anche vestito la maglia della Nazionale canadese. Per completare l'organico, alla Openjobmetis manca ora soltanto un giocatore: l'obiettivo sembra essere Pablo Bertone, guardia italo-argentina nella scorsa stagione a Pesaro.