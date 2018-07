Universiadi: Malagò, progetto va avanti

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Sentite tutte le parti, il sottosegretario Giorgetti si riserva di individuare un quadro normativo che consenta di poter andare avanti, perché ha preso atto che gli Enti locali malgrado la ragione sia molto complicata, hanno molta passione per portare avanti il progetto.

Si dovrà quindi individuare una cabina di regia diversa rispetto a questa nazionale". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della cabina di regia andata in scena a Palazzo Chigi. "Si scende di livello nominando un supercommissario - ha sintetizzato il capo dello sport italiano - con un coinvolgimento in primissima battuta degli Enti locali direttamente nella questione. Il Governo conferma gli stanziamenti, non vuole far mancare la sua fiducia ma ritiene indispensabile individuare una norma diversa rispetto a oggi.

Non ha dunque voluto staccare la spina ma ha detto agli Enti locali di assumersi le loro responsabilità, come confermato dal Governatore De Luca e dal sindaco di Napoli De Magistris".