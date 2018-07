'Tour della salute' a Termoli e Napoli

(ANSA) - PESCARA, 12 LUG - Il 'Tour della Salute', l'evento itinerante dedicato a malattie croniche e cardiovascolari, problemi di udito e disturbi del sonno, che gode del patrocinio del ministero della Salute e che porta i medici nelle piazze di 13 città italiane, è pronto ad approdare a Termoli (il 14 luglio) e a Napoli (il 15 luglio). A Termoli l'appuntamento è per sabato, a partire dalle 17, in piazza Sant'Antonio, dove sarà allestito il palco mobile che ospiterà dibattiti su 'Diabete-Controllo dei Fattori di rischio cardiovascolare.

Colesterolo buono e cattivo, cosa mangiare e cosa evitare'. A Napoli l'evento avrà luogo domenica, sempre dalle 17, in piazza Trieste e Trento con dibattito su 'Attività fisica e corretta alimentazione nella prevenzione del Diabete di Tipo 2'. A rispondere gli esperti della Società Italiana Diabetologia e della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare.

L'ingresso al villaggio della salute è gratuito. Il Tour è partito da Pescara lo scorso 26 maggio, per toccare 13 regioni.Otto milioni i cittadini coinvolti in due mesi di eventi. Dopo Napoli, tappa successiva in Puglia, a Monopoli (Bari) il 21 luglio prossimo. (ANSA).