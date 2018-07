De Laurentiis, colpo mercato è Ancelotti

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - "In questo mercato sono stato bravo a convincere Ancelotti a venire qui. E' lui il miglior difensore, attaccante, terzino destro e sinistro". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha parlato anche del mercato, con Jorginho che preferisce Londra: "pur considerandolo un ottimo giocatore - ha detto - per il gioco di Ancelotti e prevedendo la credibilità relativa dei cinesi per Hamsik, abbiamo deciso di accettare le richieste che sono partite dal City. Ora dovrò scusarmi con loro". De Laurentiis ha poi lanciato una frecciata alla Juventus: "In Italia - ha detto abbiamo fatto un passo avanti con il Var per cui mi sono battuto. Ora mi chiedo quali sono le modifiche perché il Var non diventi un'ulteriore bastarda opportunità per qualcuno".