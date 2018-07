Cavallo dopato, sequestrato da Cc

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - Era stato dopato per partecipare a evento sportivo. I carabinieri del nucleo investigativo di Polizia Ambientale e Forestale hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di un cavallo, Taniotta Luis, eseguito a carico di un 45enne e un 37enne ritenuti responsabili di maltrattamento dell'animale e di somministrazione allo stesso di sostanze dopanti. Il cavallo era stato impiegato in una competizione all'ippodromo di Aversa subito dopo aver ricevuto sostanze dopanti, proibite, nocive alla salute dell'animale che è stato rintracciato nella stalla di una azienda zootecnica di Acerra in località Pezzalonga.