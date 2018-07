Ancelotti, Napoli per me una sfida

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "La Juve ha già vinto? No, certamente Cristiano Ronaldo è tra i più forti al mondo, forse il più forte, e tra 10 anni si dirà 'in quell'anno e' arrivato Ronaldo e tornato Ancelotti'...Ma la verità è che l'arrivo di Cristiano in serie A dà grandi benefici alla Juve e grandissime motivazioni a sfidarla a tutte noi": lo dice Carlo Ancelotti, neoallenatore del Napoli, nella prima conferenza dal ritiro di Dimaro. "Il Napoli - aggiunge - è una sfida per me e l'obiettivo è sempre quello, rendere competitiva la squadra in tutte le competizioni più a lungo possibile. Se siamo dentro le tre competizioni a marzo aprile e già importante, poi si vedrà cosa succede".