Napoli partito per ritiro Dimaro

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Il Napoli è partito per il ritiro di Dimaro Folgarida, dove rimarrà fino al 30 luglio. I calciatori azzurri, dopo i test di ieri, si sono ritrovati stamattina davanti allo stadio San Paolo per la partenza sul bus che ha fatto una tappa all'Hotel Vesuvio per prelevare l'allenatore Carlo Ancelotti e i quattro nuovi azzurri, Verdi, Inglese, Fabian Ruiz e Karnezis, che hanno dormito in albergo.

Da lì l'autobus si è spostato all'aeroporto di Capodichino dove è previsto il volo per il Trentino. Il Napoli arriverà a Dimaro Folgarida per l'ora di pranzo e nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento.