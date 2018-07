Musica: nel Cilento VII Memorial Baratta

(ANSA) - SALERNO, 10 Lug - È giunto alla settima edizione il Memorial Enzo Baratta, dedicato al batterista degli Yres, gruppo rivelazione ad un Sanremo Giovani, scomparso prematuramente a soli 37 anni. Organizzato per raccogliere fondi per l'associazione per la ricerca contro il cancro e per Save The Children, l'appuntamento è per sabato 14 luglio nel paese di origine di Enzo, la frazione Ostigliano di Perito nel cuore del Cilento.

Ogni anno al Memorial accettano di partecipare, gratuitamente, numerosi gruppi musicali. La scaletta è provvisoria fino all'ultimo momento perché potrebbero comunque esserci nuove adesioni, per un evento che edizione dopo edizione ha allargato il suo palcoscenico a poeti, artisti emergenti, iniziative locali.