Raduno Napoli, cori sul lungomare

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - - E' cominciata davanti a oltre cento tifosi sul lungomare la stagione del Napoli. I giocatori azzurri sono arrivati alla spicciolata all'hotel Vesuvio, dove in mattinata saranno effettuati i primi test per la ripresa.

Il più applaudito è stato Lorenzo Insigne, ma anche Marek Hamsik è stato accolto con cori. Niente passerella per Carlo Ancelotti, che è in hotel già da ieri sera.