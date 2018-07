Ntf,successo per maratona su Afghanistan

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - Successo al Napoli Teatro Festival Italia diretto da Ruggero Cappuccio, per il debutto di Afghanistan-Il grande gioco e Afghanistan: Enduring freedom con la regia di Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani. Dieci testi originali, tradotti da Lucio De Capitani da altrettanti autori angloamericani, adattati e messi in scena dai due registi per raccontare, dalla prima invasione inglese ai giorni nostri, il complesso e fallimentare rapporto dell'Occidente con il Paese del Medio Oriente, sempre e suo malgrado al centro dello scacchiere mondiale. Gli spettacoli sono stati proposti per la prima volta insieme in un'unica maratona che è iniziata al Teatro Mercadante alle 17 di ieri per concludersi poco dopo le 23.30. Circa 6 ore e mezza la durata complessiva del lavoro accolto con intensa partecipazione del pubblico che ha tributato al termine convinti applausi al cast chiamato più volte in scena nei ringraziamenti finali.