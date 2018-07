Napoli,colpi pistola nella notte, ferito

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - Diciotto colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte da sconosciuti in via Supportico d'Astuti, in zona Monte di Dio, a Napoli. A far scattare l'allarme è stata una guardia giurata che ha udito gli spari ed ha chiamato la polizia. Il fatto è accaduto intorno alle 2,30 della scorsa notte.

Gli agenti giunti sul posto hanno trovato i 18 bossoli esplosi da tre armi di calibro diverso ed alcune macchie di sangue.

Successivamente in Questura è giunta la segnalazione di un uomo ferito a colpi d'arma da fuoco, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale 'Loreto Mare'. L'uomo, 32 anni, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed ora è fuori pericolo.

Ora gli investigatori stanno lavorando per accertare se ci sia un collegamento tra i due fatti.