Armi e munizioni, sequestro a Scampia

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - Una pistola "beretta" risultata rubata in un'abitazione di Santa Maria la Carità, la canna di una pistola, 2 caricatori con 8 cartucce per semiautomatica e 7 dosi di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso di una perquisizione di un'area comune di un edificio al lotto H di Scampia, alla periferia di Napoli.

Nel corso dello stesso servizio i carabinieri in via Carlo Fiorante hanno rinvenuto una vettura station wagon risultata rubata una settimana fa a Bagnoli. All'interno della macchina vi erano riposti un "ariete" della lunghezza di un metro, 4 "piedi di porco" e due pali in ferro.