Tenta abusi su 2 minorenni, preso

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - Un immigrato di 30 anni accusato di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Barano d'Ischia (Napoli) in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP di Napoli.

Si tratta di un bengalese, S.K., residente a Barano. Il provvedimento cautelare è stato emesso dopo la denuncia presentata da due minorenni di 17 e 15 anni per abusi tentati ad una fermata dell'autobus. (ANSA).