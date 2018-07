Premio "L'ORigano" al sindaco di Vallo della Lucania

Premio "L'ORigano" per il sindaco di Vallo della Lucania (Salerno), Rony Aloia, primo in Italia disporre l'obbligo dei defibrillatori nel piano urbanistico per le case di nuova costruzione. Il riconoscimento è stato consegnato ieri, a Napoli, nell'ambito della presentazione del libro di poesie, intitolato "l'ORigano", scritto dalla giornalista Olga Fernandes proprio per l'acquisto di defribillatori da donare.

La cerimonia si è tenuta nella sede della Fondazione Mediterraneo-Museo della pace di Napoli, in via Depretis. A consegnare il riconoscimento al sindaco Aloia è stato l' architetto Gennaro Testa. Presenti anche Peppino di Capri, il "padrone di casa" Michele Capasso, presidente della Fondazione del Mediterraneo; Ciro Esposito, comandante della polizia municipale di Napoli e Sabatino Raia, maestro di canto, che durante la serata ha recitato le poesie contenute nel libro di Olga Fernandes. Presente, tra gli altri, anche Antonio Ferrieri, pasticciere tra i più noti di Napoli, inventore della Sfogliatella all'ORigano.