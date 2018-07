Morti Solfatara: sindaco, 10 mesi chiuso

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - "È davvero un peccato che un forte e tradizionale attrattore turistico, come la Solfatara, non sia ancora fruibile". Così, in una nota, il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, manifesta il suo disappunto, a dieci mesi dalla chiusura del Vulcano Solfatara dopo la tragedia del 12 settembre 2017 nella quale morirono un bimbo e suoi genitori. "Dobbiamo purtroppo registrare - aggiunge il primo cittadino - che l'inerzia della proprietà e della società di gestione che, a quanto consti, non hanno ancora proposto un valido piano di messa in sicurezza dell'area al fine di garantirne la perfetta e sicura fruizione, comporta necessariamente che l'accesso alla Solfatara ed alle strutture che vi insistono risulti tutt'ora precluso". "Non possiamo far altro che auspicare - conclude il sindaco - che in tempi brevissimi, superate le pur comprensibili difficoltà gestionali, vengano eseguiti gli interventi indispensabili per poter restituire al pubblico questo straordinario e strabiliante pezzo di territorio".