Karl Urban premio Bud Spencer a Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - E' Karl Urban la nuova 'Ischia Global Icon' nel nome di Bud Spencer, riconoscimento ai 'nuovi miti' della cinematografia mondiale assegnato dall'Ischia global film & music festival, 16/a edizione. L'attore neozelandese è il protagonista di 'Bent', che presenterà in anteprima il 20 luglio insieme al regista Bobby Moresco. "Dopo Jack Huston e Michael Shannon - annuncia Giuseppe Pedersoli, socio onorario dell'Accademia Internazionale Arte Ischia, figlio di Bud Spencer - anche quest'anno continua il nostro omaggio al mitico Carlo/Bud per fare in modo che venga ricordato, nell'isola che tanto amava, al fianco dei grandi protagonisti di Hollywood". Proprio Ischia ospitò infatti l'ultima esperienza produttiva di Bud Spencer, 'I delitti del cuoco', serie tv per Mediaset prodotta da Giuseppe Pedersoli.

Karl Urban, celebre per avere interpretato Éomer nella trilogia cinematografica de 'Il Signore degli Anelli' di Peter Jackson, sta girando la serie 'The Boys' (2019) di Amazon Studios.