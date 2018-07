Fabio De Luigi vuole Alan Ford

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 7 LUG - Si avvia alla conclusione la XVI edizione dell'Ischia Film Festival che fino alla fine riserva grandi ospiti e sorpresa: la penultima serata, in attesa della cerimonia di premiazione, ha visto il 6 luglio sui palchi del Castello Aragonese alcuni tra i mattatori di questa stagione del cinema italiano. Tra questi anche coppia di registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi che ha presentato "Metti la nonna in freezer", accompagnati dal protagonista maschile Fabio De Luigi. L'attore, durante l'incontro con il pubblico della Piazza d'Armi, ha svelato uno dei suoi sogni nel cassetto: "mi piacerebbe fare un film su Alan Ford, il personaggio a fumetti inventato da Max Bunker e Magnus. Sono anni che c'è quest'idea, ma per una ragione o per l'altra non si è mai concretizzata. Se non ci sbrighiamo finirò col fare il nonno di Alan Ford". Adesso mancano solo i vincitori per un'edizione dell'Ischia Film Festival che ha registrato un incredibile successo di pubblico e una risonanza nazionale e internazionale.