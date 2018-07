Ancelotti e De Laurentiis a Capri

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - Uscita in barca oggi nel mare di Capri per il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'allenatore azzurro Carlo Ancelotti dopo la prima uscita in pubblico ieri in versione familiare per il produttore cinematografico ed il tecnico.

Ieri sera, dopo aver assistito alla partita Brasile-Belgio nella sala privè del Grand Hotel Quisisana dove soggiornano abitualmente nelle loro vacanze capresi sia De Laurentiis (nell'isola azzurra con la moglie Jacqueline ed il figlio Luigi) considerato un amico nell'albergo della famiglia Morgano, che Ancelotti, si sono dati appuntamento con il figlio del tecnico, Davide, che lo seguirà al Napoli e sarà in panchina insieme con papà Carletto. Dell'equipe farà parte anche il genero di Ancelotti, Mino Fulco, marito della figlia Katia, anch'egli in vacanza a Capri insieme con la famiglia.