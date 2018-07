Universiadi:commissariato fa il bilancio

(ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - Convenzioni con Anac, Coni Servizi e università della Campania tra le altre; l'avvio delle procedure per 60 interventi di riqualificazione sugli impianti sportivi di tutta la Campania; il varo del regolamento tecnico dell'Universiade con il calendario di gara delle diciotto discipline con un occhio alla sicurezza di atleti e pubblico e al trasporto degli stessi. Sono i pilastri di quattro mesi di attività della struttura commissariale nominata dal governo l'otto marzo scorso per organizzare le Universiadi 2019 a Napoli. Il resoconto delle attività svolte dalla struttura insediatasi nei locali della Mostra d'Oltremare a Napoli è stato reso noto dal commissario straordinario Luisa Latella a una settimana dalla cabina di regia in programma a Roma venerdì prossimo che potrebbe essere decisiva per il futuro delle Universiadi, alle prese con il nodo irrisolto della sistemazione degli atleti.