Disabili: caduto per un paletto abusivo

(ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - Un disabile cade dalla carrozzella a causa di un paletto abusivo a Napoli. A renderlo noto è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che annuncia anche la partenza di una "campagna di civiltà contro chi rende impossibile la mobilità dei disabili". Il disabile Emanuele, secondo quanto riferisce Borrelli, ha raccontato tutto nel corso di una trasmissione radio: "Ho fatto tanto per avere una motoretta elettrica per muovermi meglio, ma ho dovuto fare i conti prima di tutto con i rifiuti che invadono marciapiedi e carreggiata in via Villa Bisignano e in altre strade e poi con l'inciviltà di chi parcheggia in modo selvaggio e con strade e marciapiedi danneggiati". "Emanuele - spiega Borrelli - ha consegnato anche un video in cui si vede che, addirittura, cade dalla carrozzella elettrica nel tentativo di scendere da un marciapiedi ostruito da un paletto abusivo". "La nostra battaglia ha incassato subito l'adesione di Sal da Vinci, ma tanti altri testimonial sono pronti a sostenerci".