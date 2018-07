De Laurentiis a Capri con Ancelotti

(ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - Incontro a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Il presidente del Napoli ha raggiunto l'isola azzurra all'imbrunire recandosi al Grand hotel Quisisana insieme con la moglie Jacqueline. Qui De Laurentiis ha trovato ad attenderlo l'allenatore del club partenopeo che era arrivato in tarda mattinata con la famiglia.

Ancelotti ha trascorso tutto il pomeriggio in hotel, tra la sala lounge dove ha potuto assistere alle partite dei Mondiali e la piscina, in una giornata caratterizzata da cielo coperto. De Laurentiis e Ancelotti trascorreranno la serata insieme.