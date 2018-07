Tifosi Avellino denunciati per fumogeni

(ANSA) - TERNI, 5 LUG - Quattro tifosi dell'Avellino sono stati denunciati dalla Digos di Terni per avere acceso fumogeni e petardi durante la partita contro la Ternana disputata lo scorso 18 maggio, ultima giornata di campionato, allo stadio Liberati. Hanno età compresa fra 28 e 38 anni, residenti ad Avellino e provincia. Nei loro confronti è scattato anche l'iter per l'applicazione del Daspo.

I quattro - riferisce la questura ternana - sono stati filmati dalla polizia scientifica e ripresi dalle telecamere interne dello stadio Liberati. Dall'esame delle immagini gli agenti della Digos, in collaborazione con i colleghi di Avellino, sono risaliti ai responsabili, individuandone gli autori di quattro episodi separati. I fatti sono avvenuti sia all'interno del settore ospiti, che nell'area del relativo parcheggio. (ANSA).