Sudanese giù da terzo piano, morto

(ANSA) - NAPOLI, 5 LUG - Un immigrato sudanese di 25 anni è morto, dopo aver minacciato di suicidarsi, cadendo dal davanzale di uno stabile al terzo piano, in via Salita Mauro, nella zona di San Carlo Arena, a Napoli. Secondo la ricostruzione della Polizia, che indaga sulla vicenda, l'uomo che si trovava in un altro centro di accoglienza, dopo il primo nel quale era stato ospitato, era salito in stato di agitazione sul davanzale. Non è ancora chiaro - secondo gli investigatori - se abbia deciso di lanciarsi nel vuoto o sia caduto. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma aprendo un'inchiesta.(ANSA).