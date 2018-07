Messico, ucciso sindaco Tecalitlan

(ANSA-AP) - CITTA' DEL MESSICO, 4 LUG - Victor Diaz Contreras, il sindaco di Tecalitlan, la città messicana 700 km a ovest di Città del Messico dove Raffaele e Antonio Russo e Vincenzo Cimmino sono scomparsi lo scorso gennaio, é stato ucciso lunedì mattina, all'indomani delle elezioni nel Paese: lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore dello Stato di Jalisco.

Contreras è stato attaccato da un gruppo di uomini armati mentre si trovava nella sua auto insieme a una donna che é rimasta ferita ed é stata ricoverata in ospedale. Dal 2006 a oggi hanno perso la vita in Messico oltre 60 sindaci, gran parte dei quali uccisi da bande di criminali. Dei tre italiani non si hanno notizie dal 31 gennaio.