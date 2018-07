Carlo Verdone a Ischia Film Festival

(ANSA) - ISCHIA, 4 LUG - Attesa domani per la sesta serata del XVI Ischia Film Festival con un monumento del cinema italiano: Carlo Verdone che arriva al Castello Aragonese, in compagnia dello sceneggiatore Nicola Guaglianone, per presentare "Benedetta Follia", ennesimo successo di una carriera ricchissima. Carlo Verdone è un cineasta entrato nel tessuto culturale italiano durante i suoi quarant'anni di carriera, dagli televisivi al cinema, con battute e personaggi che sono entrati nell'immaginario collettivo del nostro paese. E di cinema si parlerà, e tanto, nell'incontro alla Piazza d'Armi alle 20:45 che precederà la proiezione e che si preannuncia come uno dei momenti clou di questo Ischia Film Festival, che sta registrando record su record.

Ci sarà anche Daniele Vicari, un amico del festival che torna dopo un anno, questa volta per presentare il film per la tv "Prima che la notte", la storia di Pippo Fava, il giornalista siciliano ucciso dalla mafia.