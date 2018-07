Dieci concerti per Sant'Elmo Estate

(ANSA) - NAPOLI, 3 LUG - Con Michele Placido e Marco Zurzolo, Chihiro Yamanaka, Enrico Rava e Danilo Rea, Bungaro, Gerardo Di Lella e Francesco Cafiso, Giovanni Guidi e Fabrizio Bosso, Paolo Jannacci, Antonella Ruggiero e Claudio Romano, Antonio Onorato e Gerald Cannon, Toquinho Sant'Elmo estate festeggia l'undicesimo anno di attività facendosi letteralmente in due: l'edizione 2018 della rassegna sarà ospitata nella Piazza d'Armi del castello da cui prende il nome, tradizionale sede vomerese, e nel suggestivo chiostro di S. Lorenzo Maggiore, nuova location nel cuore del centro storico.

Con la direzione artistica di Michele Solipano e l'organizzazione delle associazioni Napoli Jazz Club e Incroci sonori, la manifestazione si svolgerà dal 6 al 26 luglio 2018 ospitando dieci concerti.

"Proporre spettacoli in due differenti location è una sfida che implica un notevole sforzo organizzativo"" ha dichiarato il direttore artistico, Michele Solipano."La storia della manifestazione, però, ci ha insegnato che il pubblico napoletano sa apprezzare la connessione tra musica di qualità e location di grande valore artistico/culturale ". S. Elmo Estate 2018 metterà in relazione generi diversi puntando, ancora una volta, sull'originalità degli spettacoli in cartellone e trovando nella dimensione concertistica il filo rosso che li unisce. Jazz, canzone italiana d'autore, musica brasiliana saranno al centro di un programma che si contraddistingue per la notevole caratura tecnica degli artisti coinvolti. L'undicesima edizione della rassegna prenderà il via venerdì 6 luglio con Michele Placido: l'attore e regista si avvarrà della complicità musicale di Marco Zurzolo per un recital incentrato su poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Montale e D'Annunzio. Sabato 7 luglio, invece, sarà la volta di Chihiro Yamanaka per quello che si annuncia uno dei principali appuntamenti di rilievo internazionale dell'estate musicale campana. Considerata dal New York Times tra le pianiste contemporanee più geniali, l'artista giapponese darà prova della sua apprezzata capacità di unire un profondo senso della melodia ad una tecnica impeccabile. Chihiro Yamanaka sarà affiancata da una sezione ritmica tutta al femminile composta dall'italiana Ilaria Capalbo, al basso elettrico e contrabbasso, e dall'israeliana Karen Teperberg, alla batteria. Sempre nella piazza d'Armi di Castel S. Elmo, giovedì 12 luglio spazio ad altri due maestri del jazz del calibro di Enrico Rava e Danilo Rea. Un concerto per tromba e piano con una scaletta che vedrà la rilettura di brani firmati, tra gli altri, da Chet Baker e Miles Davis. Toccherà, poi, alle canzoni di Bungaro inaugurare il ciclo di concerti ospitati nel chiostro di S. Lorenzo Maggiore: venerdì 13 luglio il cantautore e autore brindisino presenterà dal vivo il suo ultimo album Maredentro. Con lui ci saranno Antonio Fresa al piano, Antonio De Luise al contrabbasso e Mauro Pacassoni alle percussioni. Sabato 14 luglio spazio all'orchestra jazz di Gerardo Di Lella che, dopo l'applaudita esibizione dello scorso anno con Diane Schuur, questa volta si arricchirà della presenza di Francesco Cafiso. Una partecipazione speciale per un concerto in cui si alterneranno brani inediti e standard, ma anche un omaggio alla canzone classica napoletana. Si intitola "Not a what" lo spettacolo che martedì 17 luglio vedrà il debutto napoletano del nuovo progetto musicale di Giovanni Guidi e Fabrizio Bosso. Un'esibizione che sarà segnata dai virtuosismi di tre giovani leoni del jazz newyorchese come Aaron Burnettal sax tenore, Dezron Douglas al contrabbasso e Joe Dyson alla batteria. La musica italiana sarà di nuovo al centro di S. Elmo Estate sia, con Paolo Jannacci, per un concerto/evento interamente dedicato al grande Enzo Iannacci in programma il 18 luglio, sia con Antonella Ruggiero, che il 19 luglio reinterpreterà i brani che l'hanno resa famosa in chiave jazz con il Claudio Romano Jazz 4et. La scena musicale napoletana sarà, invece, rappresentata il 21 luglio da Antonio Onorato per una performance in cui spicca il nome di Gerald Cannon, attuale bassista della band di Mc Coy Tyner. Sarà, infine, nel segno della musica brasiliana l'epilogo di S. Elmo Estate 2018 che giovedì 26 luglio vedrà il ritorno in città di Toquinho. Il cantante e chitarrista paulista riassumerà in canzoni i suoi 50 anni di carriera, eseguendo con tanta saudade brani di Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell e Chico Barque ad accompagnarlo in questo suo concerto napoletano la voce di Greta Panettieri , Itaiguara Brandão al basso e Mauricio Zottarelli alla batteria. L'undicesima edizione di S. Elmo Estate è realizzata con il pat