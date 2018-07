A Roma opere Mann su amore non violento

(ANSA) - NAPOLI, 2 LUG - L'arte classica contro la violenza di genere, per spiegare con l'aiuto della psicologia, sopratutto ai giovani, la sessualità attraverso la dimensione del 'piacere condiviso': "L'amore non violento nell'antica Roma" è il titolo della mostra che sarà allestita il prossimo novembre allo Stadio Domiziano di Roma che esporrà anche opere del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e 12 riproduzioni con immagini 3d di celebri capolavori dello stesso museo MANN, come il Toro Farnese e la Venere in Bikini, a cura di Vittorio Sgarbi.

"Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli promuove le iniziative meritorie che, con l'apporto insostituibile dell'arte e dell'archeologia, riescono a diffondere messaggi sociali di grande importanza. Soltanto grazie alla cultura, si possono arginare fenomeni preoccupanti come quelli della violenza sulle donne" ha detto il direttore del MANN, Paolo Giulierini.