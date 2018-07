Caos funicolari, Anm informa la Procura

(ANSA) - NAPOLI, 1 LUG - Questa mattina gli impianti funicolari di Chiaia e Montesanto non hanno aperto al pubblico.

Il servizio resta sospeso per l'intera mattinata mentre sono in corso verifiche per la copertura del secondo turno che inizia dalle 14.30. Lo rende noto l'Azienda napoletana mobilità che annuncia un esposto in Procura.

"Ancora una volta - si legge in una nota - personale in turno con mansione di capo servizio ha comunicato malattia e i sostituti reperibili, destinati a garantire il funzionamento dell'impianto nel caso di imprevisti, non sono risultati disponibili. L'azienda ha disposto il congedo d'ufficio per tutto il restante personale presente sugli impianti che resteranno chiusi e contestualmente, vista l'insostenibilità della situazione, ha proceduto alla doverosa attività di trasmissione all'Autorità giudiziaria della relazione espositiva dei fatti. Anche nelle giornate di ieri e venerdì così come lo scorso fine settimana l' azienda ha subito il blocco improvviso degli impianti funicolari".