Russo tenta rapina a turisti, preso

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Un rapinatore russo è stato intercettato dopo aver aggredito due turisti bosniaci. C.I., 29 anni, è stato fermato dagli agenti dell'Upg della questura di Napoli con l'accusa di tentata rapina.

I fatti sono avvenuti in via Alessandro Poerio. I due turisti alloggiavano in un b&b e sono stati seguiti dal malvivente che è riuscito ad entrare con loro all'interno del palazzo dove ha sede la struttura ricettiva. Si è avvicinato alla donna, ha estratto una pistola e l'ha puntata contro i due chiedendo in lingua inglese "money money". I coniugi hanno tentato di scappare dall'edificio: mentre la donna raggiungeva il portone l'uomo ha tentato di strapparle la borsa, scaraventandola nella vetrata del palazzo che è andata in frantumi e ferendo la turista per poi fuggire.

In via Pontecorvo, poco distante dal luogo dell'aggressione, gli agenti hanno rintracciato il russo che cercava di dileguarsi ma è stato bloccato.