In terreni demanio 2.600 piante cannabis

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Duemilaseicento piante, alte dagli 80 cm ai 2 metri, sono state localizzate a Lettere, in provincia di Napoli, dai carabinieri.

La piantagione era stata allestita in più terreni, tutti demaniali, affinché fossero meno visibili.

In una delle aree battute, nascosta tra la vegetazione, i militari hanno trovato anche l'utile per la coltivazione come zappe e concimi.