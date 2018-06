De Luca, Mostra una scelta inaccettabile

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Sul villaggio per gli atleti alla Mostra d'Oltremare di Napoli il presidente della giunta regionale campana Vincenzo De Luca si dice pronto a dare battaglia: "Come Regione - ha detto oggi intervenendo a Lira Tv - saremo estremamente rigorosi fino a fare appello alla magistratura nel caso dovessimo rilevare elementi di superficialità". "Mi auguro - ha aggiunto - che un luogo bellissimo come la Mostra d'Oltremare non sia devastato da scelte per me inaccettabili e incomprensibili. Mi riferisco all'ipotesi di collocare lì il villaggio per le Universiadi. Non ho ancora visto ne' un progetto esecutivo, né un piano economico finanziario, non si sanno i costi, soprattutto non si sa cosa dice la Soprintendenza".