Fiamme a Napoli, rogo domato all'alba

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - E' stato completato solo alle 5 di questa mattina lo spegnimento dell'incendio che ha interessato nella serata di ieri l'ultimo piano di un antico edificio, Palazzo Carafa di Maddaloni, nella centrale via Toledo, a Napoli. Secondo le forze dell'ordine, non risultano persone coinvolte. Diverse zone del centro città, per ore, sono state invase dal fumo proveniente dall'incendio. A complicare l'intervento sul posto il forte vento. A 'favorire' lo sviluppo delle fiamme il materiale che si trovava sul tetto e in un'antica mansarda, tra cui legno e polistirolo e lo stesso asfalto della copertura.(ANSA).