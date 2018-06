Al Gff concerti, masterclass e rap

(ANSA) - SALERNO, 28 GIU - Concerti, masterclass per ragazzi e genitori e un contest rap. L'offerta musicale della 48esima edizione del Giffoni Film Festival - in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno) - si arricchisce di tante novità che puntano a coinvolgere sempre più il pubblico del festival. Numerosi gli artisti attesi sul palco del Giffoni Music Concept. In Piazza Fratelli Lumière si esibiranno Benji & Fede e Livio Cori (20 luglio), Ermal Meta ed Eva (21 luglio), Luca Barbarossa e Mirkoeilcane (22 luglio), Annalisa, Viito e Foja (23 luglio), Max Gazzè e Lodovica Comello (24 luglio), Fabrizio Moro, Federica Abbate e Il Pagante (25 luglio), Vegas Jones e Quentin40 (26 luglio), Ultimo e Lorenzo Baglioni (27 luglio), Enzo Avitabile e i Bottari e Lello Tramma (28 luglio).