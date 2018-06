Napoli:associazioni, aggressione omofoba

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Una "ennesima e vile aggressione omofoba" è avvenuta nella villa Floridiana di Napoli denunciata dall'assemblea transfemminista 'Non Una di Meno-Napoli' sulla loro pagina Facebook. A darne notizia è il Comitato provinciale Arcigay Antinoo di Napoli onlus. Vittima è un ragazzo di 16 anni, aggredito prima verbalmente e poi fisicamente da un uomo di trent'anni "per il solo fatto di indossare una camicia troppo sgargiante". Dice Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli: "Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza concreta al ragazzo vittima di violenza e odio e ringraziamo 'Non Una di Meno-Napoli' per la denuncia pubblica. I fatti raccontati ci spingono ancora una volta a chiedere l'immediata discussione della legge regionale contro l'omofobia, imperdonabilmente ferma da troppo tempo alla sesta Commissione Regionale". "Invitiamo tutte le cittadine, tutti i cittadini libere/i a fare fronte comune contro l'intolleranza e l'odio sabato 30 giugno a Pompei per il Pride".