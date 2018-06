Palinuro, trovato nido tartaruga marina

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Un nido di tartaruga marina 'caretta caretta' è stato ritrovato sulla spiaggia di Palinuro, in località Gabella, grazie all'intervento di un cittadino che ha prontamente segnalato le tracce di un esemplare della rara specie. In sinergia con la Capitaneria di Porto di Palinuro e con il supporto dei volontari Enpa, gli esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli sotto il coordinamento di Sandra Hochscheid, responsabile del Centro Ricerche Tartarughe Marine, sono intervenuti sul posto per sondare l'area, individuare e proteggere il nido di 'caretta caretta'.