Ischia Festival, premio a Carlo Verdone

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 25 GIU - Carlo Verdone riceverà il 5 luglio l'Epomeo Award nel corso dell'Ischia Film Festival 2018, XVI edizione della rassegna diretta da Michelangelo Messina e Boris Sollazzo che si terrà dal 30 giugno al 7 luglio nel Castello Aragonese dell'isola verde.

L'edizione di quest'anno conta 113 opere, 33 anteprime (tra gli altri, Gringo con Charlize Theron e la folle commedia Io, Dio e Bin Laden con Nicolas Cage, cui si aggiunge una serata speciale con le otto rapinatrici di Ocean's 8), 78 incontri e 30 paesi presenti, dal Nepal al Burkina Faso, più il meglio del cinema italiano dell'ultimo anno nella sezione Best of, con premio assegnato dal pubblico. Presenti quest'anno il premio Oscar Gabriele Salvatores; Gabriele Muccino, che torna sull'isola a un anno dal set di "A Casa tutti bene" e appunto Carlo Verdone, per i 40 anni dall'esordio tv.