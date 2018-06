Ferito a Napoli detenuto in permesso

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - Un detenuto nel carcere di Secondigliano fuori per un permesso, Francesco De Martino, classe 1969, è stato ferito alla natica poco prima delle 19 in via Montale a Napoli in circostanze ancora da chiarire.

Accompagnato a Villa Betania, lì è stato medicato.

L'uomo era stato riconosciuto e denunciato in mattinata dalla Polizia di Stato assieme ad altre tre persone. I quattro sono stati sorpresi in sella a due scooter armati di pistole e di un mitra mentre si accingevano con ogni probabilità a mettere in atto una 'stesa' nel quartiere Ponticelli. L'intervento dei poliziotti che hanno intimato l'alt ai quattro ha scompaginato i loro piani. Tutti sono stati denunciati in stato di irreperibilità (non essendo stati trovati nelle loro case) e per possesso abusivo di arma da fuoco. Indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile e del commissariato di polizia di Ponticelli. (ANSA).