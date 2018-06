Avellino,avanti M5S,forte calo affluenza

(ANSA)- AVELLINO, 25 GIU - Il nuovo sindaco di Avellino è Vincenzo Ciampi, candidato del M5s, che ha superato il candidato del centrosinistra, Nello Pizza. Nelle 72 sezioni Ciampi si attesta al 59,5% mentre Pizza raccoglie il 40,5% dei voti. Il dato sull'affluenza alle urne è stato del 50,3%, rispetto al 71,2 del primo turno nel quale il candidato del centrosinistra aveva ottenuto il 42,9% dei voti rispetto al 20,2% sul quale si era fermato il candidato pentastellato. Si apre una delicata fase che riguarda la governabilità dell'ente. Nel primo turno, le liste collegate alla candidatura di Pizza hanno ottenuto oltre il 53% dei voti, conquistando la maggioranza in consiglio comunale con 18 seggi. Con la vittoria di Ciampi, con il quale si sono apparentati ufficiosamente due liste civiche e il candidato del centrodestra, gli equilibri consegnano alle opposizioni due seggi in più ma non la maggioranza in consiglio.