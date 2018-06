Personale in malattia, stop a funicolari

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Per il terzo giorno consecutivo disservizi per gli utenti delle funicolari di Napoli a causa della mancanza di personale per malattia. Oggi sia la funicolare Centrale che quella di Mergellina hanno chiuso al pubblico alle 14,10 in quanto i capi servizio di secondo turno degli impianti hanno comunicato di essere in malattia. Anche i quattro capo servizio reperibili per garantire la continuità del servizi sono risultati in malattia. I capo servizio che hanno operato nel primo turno non hanno dato disponibilità a prolungare la loro prestazione. Per il personale in malattia l'azienda ha chiesto all'Inps le visite fiscali.

A seguito di questi eventi - spiega una nota dell'Anm - già verificatasi venerdi e ieri, l'azienda ha avviato tutte le verifiche per accertare le eventuali responsabilità connesse alla sospensione di un servizio pubblico essenziale e per definire tutte le consequenziali azioni a tutela dell'azienda.

Parlano di "situazione vergognosa" gli assessori comunali Panini e Calabrese.