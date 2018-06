Onlus, obbligo firma per moglie De Mita

(ANSA) - AVELLINO, 22 GIU - Sei provvedimenti cautelari - tra cui l'obbligo di firma per Anna Maria Scarinzi, moglie dell'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita - sono stati emessi a carico di altrettante persone coinvolte nell'inchiesta su Aias-Noi con Loro, le due onlus che ad Avellino si occupano dell'assistenza ai pazienti spastici e autistici.

Le misure, firmate dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura, riguardano Gerardo Bilotta, ex presidente Aias, e Massimo Preziuso, titolare di una società informatica, entrambi agli arresti domiciliari; l'obbligo di firma con presentazione giornaliera alla pg scatta invece per Anna Maria Scarinzi, presidente di "Noi con Loro", Annamaria Preziuso, Marco Preziuso e Carmine Preziuso, titolari questi ultimi di società beneficiarie di bonifici bancari da parte di Aias. Nei confronti degli indagati, a vario titolo, si ipotizzano i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione ai danni dello Stato, riciclaggio e peculato.