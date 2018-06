Maliano ferito, 'sparavano e ridevano'

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Un giovane richiedente asilo del Mali, Konaté Bouyagui, 22 anni, è stato ferito due notti fa a Napoli da sconosciuti che, da un'auto in corsa, gli hanno esploso contro dei piombini con un fucile ad aria compressa.

"Sparavano e ridevano", ha raccontato la vittima alla polizia secondo quanto riferito da alcuni quotidiani. Bouyagui, chef in un ristorante multietnico a Napoli, è stato ferito all'addome, medicato in ospedale e dimesso con 10 giorni di prognosi. "In un clima sempre più caratterizzato da tensioni e intolleranza, condanniamo questo episodio di violenza e ci auguriamo che i responsabili vengano individuati senza esitazioni" afferma Felipe Camargo, rappresentante dell'Unhcr, l'Agenzia Onu per i rifugiati, per il Sud Europa.