Scontro duro De Luca-de Magistris

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Scontro duro tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in occasione della presentazione della nuova stagione del San Carlo. "I numeri parlano, nei tre anni passati la Regione Campania ha investito 12 milioni e il Comune 700.000 mila euro, risorse che bastano per una sagra non per il San Carlo", questo l'attacco di De Luca."È davvero molto squallido da parte di un uomo delle istituzioni, e in un luogo così alto come il San Carlo, scadere pubblicamente in un livello così basso e dicendo delle falsità. De Luca ormai fa comizi e campagne elettorali perenni". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha replicato.