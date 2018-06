Al Gff proiezione degli Incredibili 2

(ANSA) - SALERNO, 21 GIU - Si arricchisce ogni giorno di più il programma della 48/a edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 20 al 28 luglio.

Gli Incredibili 2 sarà tra i protagonisti del GFF, con una proiezione speciale in lingua originale dell'attesissimo film, in programma il 21 luglio.

Il 19 settembre, infatti, torna nelle sale italiane l'amata super famiglia Disney Pixar nel nuovo lungometraggio d'animazione Gli Incredibili 2. In questa emozionante e divertente avventura faranno il loro ingresso in scena nuovi e straordinari personaggi, fra cui benefattori miliardari e aspiranti eroi, insieme ad altri beniamini del pubblico come Lucius Best (alias Siberius) e la celebre visionaria stilista Edna Mode.

Brad Bird, regista e sceneggiatore anche del precedente capitolo premiato con l'Oscar Gli Incredibili - Una "Normale" Famiglia di Supereroi, racconta di essersi ispirato alla propria vita per creare i personaggi del film.