Frode fiscale da 150 milioni, arresti

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Vasta operazione del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che sta eseguendo diverse decine di misure cautelari personali e patrimoniali nonché numerose perquisizioni su tutto il territorio nazionale nei confronti di un'associazione per delinquere - costituita da professionisti, consulenti fiscali, pubblici ufficiali e imprenditori - finalizzata ad una frode fiscale di oltre 150 milioni di euro.

I dettagli dell'operazione verranno illustrati nel corso di un apposito incontro con i giornalisti che si terrà alle 11 a Napoli, nella sede del reparto della Guardia di Finanza, nella Caserma "Ten. Attilio Roppoli", in via Cardinale Guglielmo Sanfelice 49.