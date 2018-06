Spaccio a Maratea, arresti pure a Napoli

(ANSA) - POTENZA, 19 GIU - Sei persone sono state arrestate stamani dai Carabinieri, a Napoli e a Maratea (Potenza), al termine di indagini su un clan che aveva monopolizzato lo spaccio di droga - in particolare, di cocaina - sulla costa tirrenica lucana.

Delle persone arrestate, tre sono in carcere e tre ai domiciliari: sono accusate di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Il giro di affari accertato dagli investigatori supera i centomila euro. Le indagini dei Carabinieri, cominciate circa un anno fa, sono state coordinate dal Direzione distrettuale antimafia di Potenza.