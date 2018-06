Sequestrato deposito copertoni fuori uso

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Gli uomini del reparto ambientale della Polizia municipale di Napoli hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva di copertoni fuori uso. Durante le attività di controllo interforze del territorio per l'operazione 'Terra dei fuochi', gli uomini della Municipale di Napoli, con le pattuglie dell'Esercito hanno individuato il deposito in via Gianturco, periferia orientale della città,. A dare l'allerta gli abitanti del posto che hanno segnalato alle pattuglie della Municipale di Napoli in transito, il pericolo di incendio costituito dall'enorme deposito di copertoni fuori uso che ignoti hanno realizzato nel tempo.

Nei locali seminterrati dell'edificio, gli agenti intervenuti con i militari dell'Esercito, hanno provveduto a mettere in sicurezza il sito sottoponendo a sequestro i rifiuti contenuti per poterli monitorare e predisporre il corretto smaltimento.

(ANSA).