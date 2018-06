Sequestrata borsa con 7,5 chili cocaina

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Una borsa con 7 chili e mezzo di cocaina, per un valore sul mercato di 2 milioni di euro, è stata sequestrata a Napoli dalla Polizia Municipale. E' stato un libero dal servizio ad intervenire al Rione Don Luigi Guanella.

Si trovava all'interno della propria auto in sosta in attesa di un conoscente quando la sua attenzione è stata attratta da un passaggio sospetto di borsa avvenuto tra due motociclisti.

Immediatamente ha intercettato l'uomo cui era stata consegnata la borsa che, per sottrarsi al controllo, ha reagito con veemenza determinando una violenta colluttazione, al termine della quale l'agente è riuscito ad impossessarsi della borsa. I due motociclisti sono fuggiti e sono ora ricercati. La centrale operativa della Municipale ha fornito il necessario supporto operativo con l'invio sul posto di tre pattuglie.

All'interno della borsa sono stati rivenuti 7 panetti di sostanza bianca sigillati e sottovuoto che è risultata cocaina per un valore di mercato di due milioni.

